Den mycket positiva Sverigebilden har tjänat oss väl. Den har underlättat för svenska företag att exportera, attraherat människor och företag till Sverige och givit Sverige inflytande i olika sammanhang. När jag var statssekreterare och arbetade med dessa frågor minns jag särskilt en konferens i London. Efter att jag pratat kom turen till chefredaktören för en ansedd brittisk tidskrift. När han började vände han sig mot mig med orden ”You guys, you come from the future”. Bilden av Sverige var så positiv och stark att vi blev framtiden. 2013 prydde en viking omslaget på The Economist med rubriken ”The next supermodel”. Underrubriken säger allt: ”Politicians from both right and left could learn from the Nordic countries”. Det var väldigt enkelt att vara svensk.