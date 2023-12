Begreppet ”cold war” myntades av George Orwell i essän ”You and the Atom Bomb”. Den brittiske journalisten och författaren såg framför sig hur supermakter med kärnvapen skulle tävla om att dominera världen. På grund av förstörelsekraften i de nya vapnen skulle det inte råda fullt ut krig. Men det skulle heller inte vara fred.

Begreppet det andra kalla kriget, eller Kalla kriget 2.0, har länge använts av de som velat dra uppmärksamheten till den negativa utveckling vi nu ser frukten av. Till exempel skrev numer framlidne opinionsjournalisten och riksdagsledamoten (M) Mats Johansson en bok med just titeln Kalla kriget 2.0 redan år 2013. Johanssons fokus var då Ryssland – i dag skulle många i stället peka på Kina som motorn i maktkampen.

Ryssland finns visserligen kvar i spelet men agerar nu mer som en hantlangare åt Kina. Ferguson påpekar att Putin aldrig hade vågat invadera Ukraina om han inte upplevde att han hade klartecken från Peking. Likaså hade Ryssland inte klarat sin krigsekonomi lika bra utan handeln med Kina och med tillgång till kinesisk teknologi. Samma sak gäller Iran som är inblandad i alla pågående konflikter i Mellanöstern. Vad vi i väst långsamt börjar inse är att en stor del av alla de konflikter som når oss via nyheterna i olika grad kan spåras tillbaka till Kinas vilja att utmana rådande världsordningen.

Det är inte alla som skulle ha förvånats över Kinas drivande roll i det nya kalla kriget. I den nämnda essän ”You and the Atom Bomb” beskrev Orwell tre supermakter där just Kina var en. Slående framsynt då essän publicerades redan i oktober 1945 då Kina fortfarande söndrat i inbördeskrig och landets tekniska nivå ännu var långt efter andra världsmakters.