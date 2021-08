Kajsa Kettil: Rättvist att ge vaccinerade större frihet

I helgen samlades vaccinkritiker i New York för att protestera mot de vaccinkrav som gällde vid den stora konsert i Central Park som arrangerades för att uppmärksamma stadens återöppnande.

I helgen samlades uppemot 60 000 människor i Central Park i New York för att lyssna till en konsert med bland andra Bruce Springsteen, Paul Simon och Patti Smith. Förutom längtan efter kultur och social samvaro hade de en sak gemensam: de var alla fullvaccinerade mot covid-19. Tanken var ursprungligen att konserten skulle fira pandemins tillbakagång. När smittspridningen sedan tog ny fart i New York ändrades inriktningen till en hyllning av återöppningen av staden. Men som en ödets ironi drog ovädret Henri in över den amerikanska ostkusten och tvingade arrangörerna att avsluta konserten i förtid. Det ledde garanterat till skadeglädje hos de antivaxxare som protesterade utanför området. Enligt dessa är det orättvist att kräva vaccination av enskilda som vill delta vid välbesökta sammankomster.