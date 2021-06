Kajsa Kettil: När tonårstjejer chattar på Snapchat kan deras kompis bli bortgift via Skype

Digital teknik har underlättat mycket under pandemin, men den får inte användas till att gifta bort flickor under sommarlovet.

För många barn och ungdomar i Sverige är det precis som i Gyllene Tiders sång, att allt känns mycket lättare under juni, juli, augusti. Och när skolstarten väl kommer kan de berätta om allt från Lisebergsbesök till spännande resor och allt kul som har hänt på Tiktok och Snapchat.

Men så ser det inte ut för riktigt alla. När det ringer in igen kommer några skolbänkar att stå tomma. Inte för att de berörda eleverna är förkylda eller lediga, utan för att de är bortgifta.

Enligt FN räknas det som ett barnäktenskap om någon under 18 gifts bort, ofta mot sin vilja och till någon som är äldre. Det strider mot FN:s barnkonvention, men trots det inleds 33 000 barnäktenskap varje dag världen över.

Sommarlovet är den tidpunkt under året då många flickor löper stor risk att tvingas att gifta sig mot sin vilja i sina eller föräldrarnas hemländer. Det sker ofta i det tysta, och när bänken i klassrummet gapar tom är det redan för sent.

Det betyder inte att omgivningen är maktlös. Situationen har på senare år fått alltmer uppmärksamhet, bland annat av nätverket Stoppa barnäktenskap som organiserar tjej- och kvinnojourer över landet, och i slutet av 2018 tog riksdagen beslutet att totalförbjuda barnäktenskap. Samma utveckling syns även internationellt: i Storbritannien höjs nu åldersgränsen för äktenskap till 18 år i stället för 16 år med föräldrarnas godkännande. Detta efter en stark lobbyverksamhet från bland andra biståndsorganisationen Girls Not Brides UK.

Det är lätt att tro att pandemin och reserestriktioner har lett till färre tvångsgiften. Men det behöver inte vara så. För precis som inom andra samhällsområden har digitala lösningar delvis ersatt fysiska möten. Redan efter förra sommaren varnade Rädda barnen för att vigselceremonier kan ske via exempelvis Skype. Organisationen befarar att antalet vigslar utan ömsesidigt samtycke till och med kan öka när de ekonomiska och praktiska hindren försvinner.

Flera partier har markerat mot hederskultur och den ofrihet som blir konsekvensen. Det är på tiden. Få har dock lyft problematiken med barnäktenskap så tydligt som Liberalerna. I synnerhet partisekreteraren Juno Blom som både har engagemang och kunskap inom området. Vid ett seminarium tidigare under våren varnade hon för flickors utsatthet under den stundande sommaren. Inget tyder på att hon får anledning att sluta tala om ämnet. Därför finns all anledning att reagera när något inte verkar stå rätt till. Det kan ske av vuxna som möter barn i sitt arbete, men även av uppmärksamma privatpersoner som misstänker att ett barn de känner befinner sig i riskzonen.