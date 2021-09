Kajsa Kettil: 11 september påminner om valet mellan ont och gott

Offren efter 11 september-dådet sörjs och uppmärksammas varje årsdag vid National September 11 Memorial and Museum i New York.

När de föddes delades världen i två sidor; en upplevd god och en ond sida. Det är inte nytt, händer hela tiden när konflikter och krig byter ut. Men många som levde runt millennieskiftet var med om denna klyvning för första gången. Från murens fall och demokratins framsteg under 1990-talet var känslan att 2000-talet skulle bli ljus. Internet öppnade dörren till stora, vida världen. Varje ny generation fick fortfarande högre levnadsstandard än sina föräldrar.

En av många skildringar av detta finns i journalisten Anne Applebaums bok Demokratins skymning (Albert Bonniers förlag, 2020). I början av boken beskriver hon en nyårsfest hon och hennes man bjöd in till vid millennieskiftet. Människor från olika länder samlades för att tillsammans fira in det nya årtusendet. Alla var övertygade demokrater som trodde på rättsstaten, maktfördelning och på ett Polen som var på väg in i EU.