Jesper Strömbäck: Utfärda uppehållstillstånd för alla afghaner som har sökt asyl

Den andra frågan handlar om de cirka 7 000 personer som har avvisnings- eller utvisningsbeslut till Afghanistan. Många av dem kom till Sverige som ensamkommande under den så kallade flyktingkrisen 2015, och har drabbats hårt av all den osäkerhet som de har levt under. Vad som ska hända med dem och om Migrationsverket kommer att ompröva tidigare beslut givet den förändrade situationen är oklart, vilket innebär att de tvingas leva under ännu mer osäkerhet.