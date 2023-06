Begreppen, ”förtrolla” och ”besjäla”, har jag hämtat från en av vårens mest intressanta böcker, religionsvetaren David Thurfjells ”En lockton i ödemarken. Om människans förmåga att besjäla världen” (Norstedts). Det är en brett upplagd utforskning av hur människan genom historien har låtit religionen i alla dess former definiera vår bild av tillvaron, på ont, absolut, när makten använder den för att förtrycka – men också på gott. Den religiösa upplevelsen kan göra livet mer mångbottnat, mer mystiskt, ja, mer levande.

Den här mänskliga förmågan till förtrollning är möjligen orsaken till att det religiösa fortfarande finns kvar i vår värld, trots all forskning, all kunskap, all rationalitet. För det räcker inte. Vi behöver något mer.