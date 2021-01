Mikael Hermansson: Äntligen går luften ur Trump

Det var en händelse som såg ut som en tanke, detta att Museum of London i veckan köpte in den jättelika ”Babytrump”-ballong som användes under protesterna mot Trumps besök i Storbritannien sommaren 2018 till sina samlingar. Sex meter hög, orange-färgad och arg fångade den på ett kongenialt sätt såväl presidentens personlighet som det faktum att protester kan få mer gehör med intelligent kommunikation än med våld. I alla avseenden således en fullträff.

Under tisdagen publicerade tankesmedjan European Council on Foreign Relations, ECFR, rapporten ”The Crisis of American Power: How Europeans see Biden’s America”. Det övergripande resultatet av den kan sammanfattas så här: Européerna är överlag skeptiska till tanken på att Bidens ankomst innebär en global uppgång vad avser USA:s makt och inflytande.