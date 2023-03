Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) är självmord den ledande dödsorsaken bland män under 50 år i många länder. I Storbritannien begås 75 procent av alla självmord av män, och i USA är det fyra gånger mer sannolikt att en man tar sitt eget liv än en kvinna. I Sverige under 2021 var det 1505 människor som tog sitt liv. 1058 av dem var män.