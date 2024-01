Anela Murguz: Hur svårt är det att medge att ni ändrat er om migrationen, S?

Precis som föregångaren Carlsson anser hon att störst skuld ligger på dem som slog in på vägen med generös migrationspolitik, alltså de borgerliga partierna. På torsdagen följdes det upp av att Socialdemokraterna bjöd in journalister för en pressbriefing under namnet ”Kalla fakta om migrationen”. Där fortsatte man trumpeta ut bilden av att socialdemokratiska regeringar alltid fört en stram migrationspolitik. Partiets migrationspolitiska talesperson Anders Ygeman gick till och med så långt att han efterfrågade en ursäkt av statsminister Ulf Kristersson (M) för den generösa flyktingpolitik som drevs under hans tid som socialförsäkringsminister i Alliansregeringen.