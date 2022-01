Vart tredje barn som föddes 2017 har en pappa som inte har tagit ut mer än 30 föräldradagar under barnets första år. Vanligast är detta om pappan är äldre, egenföretagare, höginkomsttagare eller född i ett annat land. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Intressant är dock att notera att heteropar med små barn alltid verkar lyckas hitta anledningar till att det för just dem är bäst att mamman stannar hemma och tar huvudansvaret för hem och barn. Om hon studerar framställs det som att hon är flexibel och därför fixar det mesta. Om det tvärtom är han som sitter i skolbänken behöver han fokusera på sina studier. Om han är egenföretagare heter det att han behövs på jobbet och därför inte kan vara föräldraledig. Om det är hon som driver företag anses det ofta som en bra lösning att hon trappar ner och anpassar arbetet efter familjens behov.

Det är bra att uttaget av föräldradagar följs upp och uppmärksammas. Samtidigt bör vi ha i åtanke att statistiken inte ger en helt korrekt lägesbild. För det finns andra faktorer som spelar in, men som inte kan synliggöras lika tydligt.

Exempelvis kan en egenföretagare, åtminstone teoretiskt sett, ha möjlighet att styra sina arbetstider så att han är hemma med sina barn utan att behöva ta ut några föräldradagar. Det skulle i så fall betyda att den synliga statistiken är till mannens nackdel. Å andra sidan är det ofta logiskt ur en ekonomisk synvinkel att en man med anställning plockar ut föräldradagar för all den tid han är föräldraledig, och att kvinnan som oftare tjänar mindre kan förlänga föräldraledigheten genom att vara ledig några dagar i veckan utan att ta ut någon ersättning för dessa dagar. På så sätt förlängs barnets tid hemma före förskolestarten, samtidigt som familjen förlorar så lite som möjligt i inkomst.

Sedan finns det en annan aspekt också, som är så känslig och tabubelagd att den sällan formuleras: Alla pappor vill inte vara hemma med sina barn. Att ämnet lockar råder det ingen tvekan om; inom exempelvis litteraturen finns gott om exempel på ämnet frånvarande fäder. Några av dessa nämns i en artikel på DN Kultur, där författaren Gunnar Ardelius beskriver den klaustrofobiska känsla han upplevde som nybliven trebarnspappa. På ett ärligt och utelämnande sätt släpper han in läsaren i tillvaron där han å ena sidan förstod att hans fru gick på knäna med alla måsten på hemmaplan, och å andra sidan längtade till långa turer i skidspåret och det hägrande Vasaloppet.

Att skriva så – och publicera det – kräver både mod och självinsikt. Gunnar Ardelius artikel borde läsas av alla par som står i startgroparna att skaffa familj. Den borde ingå som diskussionsunderlag på mödravårdscentralernas kurser för blivande föräldrar. Och den borde framför allt nå både kvinnor och män och förhoppningsvis leda till konstruktiva samtal om hur de vill fördela ansvaret under de kommande småbarnsåren.

För det är lätt att vilja varandra väl och ha jämställda ideal i teorin, men desto svårare att motstå det förväntade – att glida in i traditionella könsroller när första barnet föds.

Något som det också talas för lite om är att den struktur och ansvarsfördelning som etableras under de tidiga småbarnsåren tenderar att följa med under barnets uppväxttid. Detta får i alltför många fall följden att kvinnans totala arbetsbörda blir för hög när barnen börjar förskola och skola. Sambandet har under flera år varit tydligt i sjukskrivningsstatistiken. Redan 2013 visade en analys från Försäkringskassan att något händer när ett par får sitt andra barn: När det yngsta barnet är sex, sju år löper mamman mer än dubbelt så hög risk att bli sjukskriven än pappan, vilket Försäkringskassan förklarar med att den totala arbetsbördan skiljer sig mellan en man och en kvinna.