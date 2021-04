Pär Holmgren: Rädda den gröna given

Jordbrukspolitiken: En tredjedel av EU:s budget går till jordbruket. Samtidigt står jordbrukssektorn för nära 17 procent av alla EU:s utsläpp. Just nu pågår slutförhandlingarna om hur de pengarna ska fördelas under de kommande sju åren. Men inte ens EU-parlamentet, som i många frågor är den mest progressiva förhandlingsparten i EU-systemet, har en position som är i linje med EU:s övergripande miljö- och klimatmål. Det är under all kritik! EU:s jordbrukspolitik ska vara motorn, inte ett hinder, i den gröna omställningen.