Pär Holmgren: EU måste bryta förhandlingarna med Kina

Mer än en miljon människor ur den uiguriska minoriteten och andra muslimska minoriteter spärras, enligt rapporter, in i så kallade ”omskolningsläger” av de kinesiska myndigheterna. Där utsätts de för politisk indoktrinering. De tvingas avsäga sig sin kultur och religion, och riskerar att i värsta fall torteras och dödas. Uigurernas fruktansvärda situation är bara ett av mängder av övergrepp som utförs i den kinesiska statens namn.

quote

Kina är inte en stat som spelar efter gemensamma internationella spelregler. Därför ska de inte heller bedömas och behandlas enligt de spelreglerna. EU presenterade så sent som vid nyår förslaget på ett nytt investeringsavtal med Kina. Avtalet förhandlas just nu mellan EU och Kina. De här förhandlingarna måste avbrytas. Vi kan inte under några förutsättningar gå vidare med avtalet innan Kina lyfter sina sanktioner.