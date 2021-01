Mikael Hermansson: Högerextremism är inte ”ett annat perspektiv”

Under torsdagsförmiddagen attackerade en maskerad 25-årig man elever på en skola i Varberg, utrustad med kniv, yxa och brandbomber. Mannen, som var känd av polisen, greps senare under dagen. Enligt tidningen Expo hade 25-åringen timmar innan han tog sig in på skolan delat klipp om just den högerextrema skolattacken i Trollhättan. Han hade tidigare delat yotubeklipp från bland andra nazistiska Nordiska motståndsrörelsen och partiet Alternativ för Sverige.