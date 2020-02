Historietrollen kan flyga och fara

Foto: Jessica Gow/TT

”Blott Barbariet var en gång fosterländskt”, sa Esaias Tegnér på sin tid. I dag kan vi konstatera att barbarerna återfinns bland de ”Svärjevänner” som inte kan sin historia.

Det skandinaviskt samägda flygbolaget SAS känner av den växande medvetenheten om att detta med att flyga kanske inte är så hållbart. Visserligen finns det goda argument för att det i avlånga länder som Norge och Sverige har sina förtjänster att snabbt kunna ta sig mellan landsändarna, men ytterst är det en fråga om att prioritera. Det ansvaret åvilar alla och en var.

Men nu var det inte ”flygskam” som föranledde att SAS i veckan fastnade i en första klassens troll- och skitstorm. Det skandinaviska bolaget hade istället mage att i en reklamfilm på Youtube ställa frågan ”Vad är egentligen skandinaviskt?”, vilket väckte såväl ”Svärjevänner” som trollfabriker till liv.

Det var beklagligt att påhoppen och de nedåtvända tummarna i sociala medier gjorde att SAS darrade och för ett ögonblick drog tillbaka filmen. Det fanns ingen som helst anledning till eftergifter.

I sak utgör SAS-filmen en varm hyllning till det som gör de skandinaviska länderna så öppna, fria och framgångsrika, nämligen förmågan att ta vara på det som omvärlden erbjuder och stöpa om det i ny form. Grattis Sverige, Norge och Danmark till att ha gjort dessa egenskaper till framträdande nationalkaraktär!

Allt från demokrati, midsommarstång till köttbullar var ju som bekant helt främmande företeelser fram tills dess att de utifrån gjorde sitt inträde i den svenska historien. Så var det också för dansk del med wienerbrödet och smörrebrödet; de rödvita delikatesserna härstammar från Österrike och Nederländerna. Exempel efter exempel ur filmen går att hålla fram som traditionella markörer för det svenska, norska och danska med det gemensamt att de alla är invandrade. Och det är väl i det sistnämnda ordet som protesterna får sin huvudsakliga förklaring.

Det förvånar inte, men visar hur beklagligt det står till. Ty i den konservativa vändningens tid är allt annat än devot tillbedjan inför ”det svenska” något som ska brännmärkas som anatema och avfall. Det spelar då ingen roll om det är påhittat eller leder till självmotsägelser och historieförfalskning.

När Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, 2018 talade under regeringens konferens ”Sverige tillsammans” anklagades hon för att ha sagt att Sverige saknar traditioner och kultur. Vad hon däremot sa var att ”föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider, den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån.”. Trots det var det många som skrek sig hesa av indignation och skadad nationalkänsla. Särskilt beklagligt, men kanske inte alldeles oväntat, hoppade KD-ledaren Ebba Busch-Thor in i debatten med en halmbock till argument: ”Ett land utan traditioner är ett tomt och tråkigt land”.

Men Lomfors ifrågasatte inte att det fanns traditioner eller kultur, utan att föreställningen om att dessa går att härleda till urminnes tider som något unikt och opåverkat är orimlig. Krafterna bakom Busch-Thor var naturligtvis medvetna om detta, vilket de också indirekt bekräftade i den text som publicerades i Aftonbladet. Det är därför som tyngdpunkten i hånet av den välmeriterade historikern i själva verket fick inskränkta sig till att kalla henne för ”myndighetsvänster”.

I sak var det dock av godo att KD-folket faktiskt pekade på att historia, kultur och traditioner är något som utvecklas i samspel med omvärlden och som därför ger dem som av olika anledningar kommer till Sverige ett större sammanhang att utforska och ta del av.

Med SAS och veckans skitstorm är det annorlunda. Den här gången visar de konservativa krafterna att de inte bryr sig om något alls. Det var bara nationell chauvinism av sämsta kvalitet och inget annat. Läktarbrölet regerar!

Inte heller tycks det bekymra att det i tidsandans namn uppstår ett oheligt samarbete mellan de vars tankar det utifrån en teoretisk utgångspunkt skulle kunna vara intressanta att ta del av – som det som de konservativa herrarna i Sverigedemokraternas tankesmedja nystiftade Oikos kan komma att producera – till dem vars röster inte i något avseende kan tillföra något till det stora samtalet ens på marginalen.

De som bara ser rött när andra pekar på att det blågula nog borde målas om i alla regnbågens färger, ser milt sagt allt för svartvitt på storheten i det svenska.

Men visst finns det somt i konservatismen som lockar, som förvaltarskapstanken och betoningen av behovet av gemenskap. Men alls inte då den lånar sig till att vara ett redskap i kampen mot en relevant historieskrivning och sannare Sverigebild.

Drar vi ut linjerna bakåt i jakt på förklaring, ställs vi förr eller senare inför det som Esaias Tegnér skriver i det tal han höll vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 5 april 1836:

All bildning står på ofri grund till slutet,

Blott Barbariet var en gång fosterländskt.

Sverige är fantastiskt. Att göra det mindre genom att förneka de historiska omständigheter som medverkat till det fantastiska är att inte vara en sann Sverigevän.