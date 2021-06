Hellre en skola som håller måttet än en onödig familjevecka

Dagen innan hade Vänsterpartiet som bekant aviserat att de tänker fälla regeringen om den inte drar tillbaka förslaget om fri hyressättning i nyproduktion. Sverigedemokraterna hade senare under dagen lämnat in ett yrkande om misstroende. Journalisterna ville därför av förklarliga skäl prata om den historiska misstroendeomröstningen som väntade under måndagen. Men Löfven ägnade allt fokus åt familjeveckan under fredagens presskonferens.