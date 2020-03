Har Myndighetssverige receptet?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det låter lite tråkigt – men stämmer faktiskt bättre med verkligheten. Nu är det upp till Myndighetssverige att ”glänsa” och att visa att det går att begränsa smittspridningen.

Terror, naturkatastrofer och pandemier är företeelser som kräver samlade insatser från statens sida. Där befinner vi oss inte i dag. Inte på långa vägar.

Men under måndagseftermiddagen ljöd ”Hesa Fredrik” som vanligt första måndagen i månaden. Och det är alldeles naturligt om den som oroar sig för utvecklingen av Coronavirusets utbredning också uppfattade den signalen som mer ödesmättad än vanligt.

I det läget är ord viktiga. Sveriges statsminister Stefan Löfven är inte alltid den mest inspirerande och övertygande talaren, men under måndagskvällens presskonferens om utvecklingen av den smittsamma sjukdomen covid-19 var han rak, klar och tydlig. Det är vad som efterfrågas just nu.

Det enskilt viktigaste statsministerbeskedet var att ”Sveriges samlade expertis och förmåga är mobiliserad för att hantera den här situationen. Myndigheter och regioner har planerat och övat för det här”. Det är så som vi vill att det ska fungera när vardagen plötsligt framstår som mer skrämmande än vanligt.

Nu återstår det ”bara” att se om det starka samhället håller måttet.

Under den presskonferens som Stefan Löfven höll tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren, flankerades ministrarna av generaldirektörerna för Myndigheten för säkerhet och beredskap, Socialstyrelsen, Polisen och Folkhälsomyndigheten. De har beredskap för såväl nuvarande situation som för ett väsentligen svårare läge.

På en direkt fråga om det behövdes nya regeringsbeslut just nu för att arbetet mot smittspridning ska bli så effektivt som möjligt, svarade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att ”vi har ett regelverk som är väl anpassat att användas i den här situationen”.

Regeringens roll blir därmed en annan, att svara på de olika myndigheternas behov av resurser för att kunna tillämpa regelverket. I ett annat läge än idag kan det innebära att fatta svåra beslut om stora omprioriteringar. MSB:s generaldirektör Dan Eliasson satte fingret på andra områden än de som mer direkt omfattas av de smittobegränsande insatserna. Vad händer om dagens måttliga hot övergår i värre läge och att så många insjuknar av Coronavirusets framfart att det plötsligt uppstår brister i samhället på allt från arbetskraft på strategiska platser till svårighet att få fram viktiga leveranser?

I det läget får regeringen bekänna färg. Då krävs ledarskap och tydlighet.

Allt sedan det första fallet av covid-19 kunde konstateras i Sverige har det funnits en viss kritik mot regeringen för att den framstått som passiv i sin hantering. Det har också efterfrågats pålitliga röster för att lugnt och trovärdigt informera om vad som händer och vilka förberedelser som gjorts. Minnet från regeringens tafatthet i samband med tsunamin i Sydostasien 2004 lever kvar.

Det överlägset bästa sättet att kommunicera i det här läget är dock inte knutet till person eller ens till regeringen som sådan. Visar det sig att den nuvarande strategin fungerar, är det ett klart besked i sig. Nu är det Myndighetssveriges tur att ”glänsa”.

Att det under måndagen också kom en uppgradering av risknivån till mycket hög vad avser utifrån kommande smitta, förklarar varför Folkhälsomyndigheten fattade sitt beslut om att be Transportstyrelsen om att dra in Iranian Airs landningstillstånd i Sverige. Den direkta anledningen är att ”det inte går att lita på iranska myndigheter i det här läget, de verkar inte ha kontroll”, sa Johan Carlsson.

Sverige blir först i världen med att fatta ett sådant beslut. Det handlar om sex avgångar och landningar i veckan till Arlanda och Landvetter som nu ställs in. I dagsläget finns mellan 2000 och 3000 svenska medborgare som berörs av stoppet. Här har regeringen en grannlaga uppgift att ta sig an, att se till att dessa strandade svenskar kan komma hem.