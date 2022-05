Mitt i den omvälvande tid som Europa nu befinner sig i kommer rapporten många har väntat på. I den så kallade Sue Gray-rapporten, som premiärminister Boris Johnson mottog tidigare i veckan, pekas ett misslyckat ledarskap och en kultur av att bryta regler som orsak till de omdiskuterade festerna. Festerna ägde rum under regeringens stränga lockdownregler på grund av coronapandemin och har därför väckt stor ilska i landet.

”Partygate”, som händelserna kommit att kallas, är som gjord för en politisk skandal. Här finns politiker som utåt sett talar om en sak, men som bakom kulisserna agerar utifrån andra principer. Många britters liv begränsades kraftigt när den brittiska regeringen svängde i sin coronapolitik tidigt under våren 2020. Tonen mot premiärminister Johnson och hans regering har därför varit hård, och det finns till och med ledamöter i det konservativa partiet som inte ser någon annan möjlig utväg för Johnson än att han avgår.

Boris Johnson har varit viktig i sammanhanget. Under sitt Sverigebesök för två veckor sedan lovade han Sverige skydd under en Nato-ansökan. På en pressträff i Harpsund tecknade han och statsminister Magdalena Andersson (S) en politisk solidaritetsförklaring mellan länderna innan han reste vidare till Finland. Och när Johnson inte rott Harpsundsekan har han synts på Kievs gator tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mitt under kriget i Ukraina.