Håll koll på IS-kvinnorna i Sverige

Det har nu gått två veckor sedan de tre IS-kvinnorna reste från fånglägret i Syrien till Sverige. Frågan om hanteringen av återvändare från terrorsekten Islamiska staten har diskuterats, olika åsikter har vädrats, men ingen har ifrågasatt att de måste hållas under uppsikt.

När planet med de utvisade kvinnorna landade på Arlanda trädde statens förlängda arm in i form av socialtjänst och polis. Det var en bra början.

I teorin ska det räcka att varje myndighet utför sina specifika uppgifter. Men denna teori har sämre fantasi än de extremister som skapade terrororganisationen IS, som har mördat och satt oskyldiga människor i skräck. För att hantera resultatet av det – lyckligtvis – fallna kalifatet och dess tidigare medhjälpare krävs åtgärder utöver det vanliga.

Ledarsidan försvarade delegationen med att vi bör ta emot medborgare som utvisas till Sverige på samma sätt som vi förväntar oss att personer som utvisas från Sverige släpps in i sina hemländer.

Ett annat argument är att IS-kvinnornas barn är oskyldiga och i stort behov av god omvårdnad och avradikalisering, något som inte har varit aktuellt under tiden i terrorsekten eller i fånglägren. Och slutligen kunde ett mottagande under ordnade former göra det möjligt att hålla koll på personerna så att de verkligen återvände till Sverige. Bara då skulle samhällets samlade resurser kunna hålla koll på dem och förhindra att de utgör hot även i framtiden.