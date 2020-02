Guteland: Nu är det fajt mot fossila infrastrukturprojekt

Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Vi är många som finner det fullständigt absurt att rösta för fossila infrastrukturprojekt som binder EU till fossil energi under de kommande årtiondena.

I skrivande stund sitter jag på kontoret och har just förberett min vecka i Strasbourg där Europaparlamentet samlas för att rösta om de ärenden som just nu ligger på EU:s bord. En av omröstningarna gäller investeringar av framtida energiprojekt, den så kallade PCI-listan (Projects of Common Interest).

EU-kommissionen presenterar löpande en lista för de projekt som är aktuella för att kunna söka EU-medel. Veckans omröstning är mycket kontroversiell då den nya listan som EU-kommissionen nu föreslagit innehåller flera fossila projekt. Vi är många som finner det fullständigt absurt att rösta för fossila infrastrukturprojekt som binder EU till fossil energi under de kommande årtiondena, samtidigt som EU-kommissionen har lovat att EU nu ska skynda på arbetet att bli klimatneutralt.

Den nya EU-kommissionen har förbundit sig att skynda på klimatarbetet avsevärt och i slutet av förra året presenterade klimatkommissionären Frans Timmermans en ”Green deal” för Europa. ”Green deal”, eller den gröna given som den heter på svenska, är en slags färdplan om hur EU ska ställa om till en hållbar framtid. Europarlamentet svarade mycket positivt på detta och vi arbetade fram en rapport där vi beskrev vilka åtgärder vi vill att EU-kommissionen utvecklar för att ”Green deal” ska bli så ambitiös och framgångsrik som möjligt. Bland annat ställde vi krav på snabbare takt för att få ner utsläppen, att alla branscher ska bidra -däribland sjöfarten som idag inte behöver minska sina utsläpp, liksom flyget och jordbrukssektorn som inte gör tillnärmelsevis tillräckligt. Vi krävde också att investeringarna som EU står för ska vara hållbara. Europaparlamentet röstade också nyligen för ett klimatnödläge, som innebar att parlamentet erkänner just detta och kräver politiska beslut som hanterar detta nödläge.

Mot ovanstående bakgrund är det därför hårresande att vi nu har fått på bordet ett förslag med energiprojekt som är ”business as usual”. Trots EU:s ambitiösa färdplan för klimatet förväntas vi rösta för möjliga investeringar i 55 fossila gasinfrastrukturprojekt på PCI-listan som binder fast EU vid fortsatta utsläpp de kommande 40 år.

Argumenten mot den nya listan är många. Det viktigaste är förstås orimligheten i att lägga skattemedel på fossila gas- och oljeprojekt, men det finns också andra ekonomiska aspekter. En studie har påpekat att 32 av gasprojekten på PCI-listan är onödiga under de kommande decennierna eftersom Europa redan har tillräckligt med infrastruktur - som rörledningar och bearbetningsanläggningar - för att möta kontinentens framtida efterfrågan. Därför håller inte argumentet om EU:s säkerhet för gasförsörjning.

Vi riskerar att slösa bort 29 miljarder euro på framtida strandade tillgångar medan vi låser vårt energisystem till fossilgasberoende under de kommande 40 åren. Som grädde på moset har flera andra projekt (ej de fossila projekten) visat sig vara brittiska investeringar. Det känns minst sagt märkligt att EU27 nu ska investera pengar i det land som valde att lämna och därmed klara sig själv. Jag må vara nostalgisk och vilja ha dem åter men tanken att skicka pengar till ett av världens rikaste länder som något slags underhållsstöd till exmaken känns väldigt magstarkt.

Nej, nu är det fajt. EU ska investera hållbart, allt annat är ett svek mot väljarna och framför allt mot planeten.