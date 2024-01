Gulagarkipelagen handlar om den sovjetiska fånglägervärlden under åren 1918-1956. Solzjenitsyn byggde på vittnesmål från över 200 personer som vid olika tillfällen hade suttit i lägren, plus brev, memoarer och andra dokument. Boken kunde inte avfärdas som en roman av sovjetmyndigheterna och undergrävde legitimiteten hos sovjetsystemet som kanske inget annat litterärt verk hade gjort tidigare.

I Putins Ryssland har Gulagarkipelagen återuppstått. Lägren kallas nu för straffkolonier, men straffens längd börjar påminna om de straff som utdömdes under Stalins värsta terrortid, 1937-1938. Vladimir Kara-Murza fick 25 års fängelse i april 2023 bland annat för att han hade kritiserat den ryska krigsmaktens brott i Ukraina. Kara-Murza slipper visserligen arbeta utomhus under de omänskliga villkor som Solzjenitsyn skriver om, men han sitter i en straffkoloni med s k sträng regim vilket innebär mycket begränsat antal besök och matpaket från anhöriga.

Straffkolonin, som går under namnet ”polarvargen” ligger nära Vorkuta som var ett av grymmaste och mest ökända lägren i Gulagarkipelagen. Många fångar dog där under de extremt kalla vintrarna och det hårda arbete de tvingades utföra. Även Navalnyjs nuvarande fängelse, i den lilla staden Charp i Jamalo-Nenets-distriktet, var tidigare ett fångläger under sovjettiden men används nu för att hysa drygt tusen av Rysslands värsta brottslingar, plus alltså oppositionspolitikern Navalnyj.