Ge tioårig grundskola en lekfull start

Fråga en sexåring vad han eller hon har gjort i skolan i dag, och svaret blir troligtvis ”lekit”. Ställ några följdfrågor och det står snart klart att klassen har haft såväl svenska som matte, engelska och NO på schemat, fast under lite lättsammare former än i de högre årskurserna.