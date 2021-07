Fusk hör inte hemma i en välfärdsstat

Ekot har under förra veckan gjort en sammanställning av fusk med coronastöd i olika svenska myndigheter. Sammanlagt har de polisanmält över 700 företag och privatpersoner. ( SR 1/7 ) En av de drabbade myndigheterna är Försäkringskassan, som har gjort över 100 polisanmälningar och kräver över 30 miljoner kronor tillbaka. ( SR 3/7 ) Metoden för att upptäcka fusket var att undersöka 1 000 olika fall. Av dessa ledde sju av tio till åtgärder. Det betyder dock inte att 70 procent av fallen är fusk. Försäkringskassan har metoder för att kontrollera just de fall som anses misstänksamma. Det kan vara en förklaring till att procenten blev så hög.

Under pandemin har över 1 700 tips om fusk med korttidsstödet inkommit till polisen. Staten gav därför myndigheterna större möjligheter att kontrollera och åtala bedrägerier. Regeringen tillsatte till och med en särskild utredare, tidigare rikspolischefen Stefan Strömberg, för att minska missbruket av stödåtgärderna under pandemin. De flesta av anmälningarna till polisen har dock lagts ned. En av anledningarna till att många polisanmälda fall läggs ned är att det är svårt att veta om uppsåtet var att medvetet lämna in falska uppgifter. Därför går det inte alltid att styrka att brott har begåtts.