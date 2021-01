Fredrikson: Nytt styre i Vita huset

Joe Biden må vara den äldste president som har flyttat in i Vita Huset. Men under sina första dagar i ämbetet har han visat en energi som knappast rättfärdigar omdömet ”Sleepy Joe” som Donald Trump gav honom.

Bara under den första dagen som president undertecknade Biden sjutton s k presidentordrar, alltså beslut som presidenten kan fatta utan att behöva gå via godkännande i kongressen. Alla handlar om att riva upp reformer som Trump införde.

Samtidigt med Donald Trumps sista stormiga veckor som president läste jag Barack Obamas nya bok Ett förlovat land. Och då är det svårt att inte tänka på vad Donald Trump hade kunnat ställa till med, under de år då han innehade världens mäktigaste ämbete.

Under sina åtta år i Vita Huset, skriver Barack Obama, kunde han aldrig frigöra sig från den känsla av vördnad han uppfylldes av varje gång han trädde in i det Ovala Rummet. ”En känsla av att jag inte hade gått in på ett kontor, utan i en helgedom åt demokratin”.