Med bara dagar till EU-valet pratas det allt mer om snus. Ämnet har legat och puttrat under året och fått ett uppsving under den valrörelse som kom i gång sent men har eskalerat nu mot slutet.

Bland partierna som vill försvara det vita snuset hörs Moderaterna, Kristdemokraterna och framför allt Sverigedemokraterna, och ett av argumenten är ofta att snus ger just färre rökare. Under våren har partierna felaktigt påstått att Sverige har lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU, något som ifrågasattes under Sveriges Radios EU-valsdebatt på tisdagen. M och KD har sedan dess backat från påståendet efter att färska siffror från Världshälsoorganisationen WHO har förts fram.