Folkmorden under Ottomanska riket får inte glömmas bort

Dalrymple berättar om hur bevis för armeniers närvaro i östra Anatolien sakta men säkert förstörts sedan dess. Hundratals kyrkor och gravstenar förstördes i slutet på 1900-talet för att dölja att det någonsin bott armenier där. Agendan är tydlig. Man förnekar det faktum att kristna bott där sedan urminnes tider genom att radera bevisen. Dalrymple citerar sin vän som säger: ”Du kan förklara kyrkor som försvinner med jordbävningar, plundringar, kurder, islamister, marsmänniskor eller vad än du vill skylla på. Slutresultatet är detsamma. Varje år som går försvinner en annan armenisk kyrka.” (The Holy Mountain: A Journey Among the Christians of the Middle East, William Dalrymple)