Årets minnesceremoni sker i delvis en annan skepnad. Från och med nästa år blir minnesdagen av folkmordet i Srebrenica internationell. Detta efter att en FN-resolution, där Tyskland och Rwanda varit drivande, nyligen antogs i generalförsamlingen. Inte utan dramatik, till exempel grät Serbiens president Aleksandar Vucic på plats under omröstningen tidigare i våras.

I resolutionen fördöms också alla former av förnekande av folkmordet. Att just Tyskland och Rwanda drivit på för en internationell minnesdag av folkmordet i Srebrenica är väntat. Rwanda har liknande erfarenheter och markerar i år att det har gått 30 år sedan det fasansfulla folkmordet på landets tutsier, när över 800 000 människor dödades våren 1994. Och precis som i Srebrenicas fall kritiserades FN:s fredsbevarade styrkor på plats för att ha intagit en passiv roll under mördandet som pågick.