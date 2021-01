Mikael Hermansson: Ett steg i taget mot ett bättre land

Det stora allvaret och det stora hoppet. Det finns naturligtvis andra sätt att fånga det underliggande budskapet i det tal som USA:s 46:e president Joseph R Biden höll minuterna efter han svurits in i ämbetet. Men det är nog trots allt så de förhåller sig nu, att det är i just ord som ”allvar” och ”hopp” som de reformer och samhällsförändringar som väntar måste ta sin utgångspunkt.

USA skakas av en pandemi som hittills tagit 400 000 människors liv, en summa som överträffat det antal amerikaner som dog under de två världskrig som utkämpades under 1900-talet. Ansvaret för denna katastrof ligger hos Bidens företrädare i ämbetet, Donald J Trump, som vägrade ta covid-19 på allvar. Denna brist har sina orsaker i såväl personliga som politiska tillkortakommanden. Hans anslag mot nationen stannade inte vid ovilja och oförmåga; ingen tidigare president har som Trump, gjort så mycket för att politiskt rasera de fundament som den amerikanska demokratins långa historia är byggd på. Kronan på verket var det våldsamma upplopp som utspelades på just den plats där onsdagens presidentinstallation ägde rum. Det faktum att Trump dessutom vägrade medverka till en ordnad övergång mellan två administrationer fick sin logiska slutpunkt i hans närmast barnsliga vägran att delta i installationen av sin efterträdare.