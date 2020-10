Ensamhet är en svår biverkning

Irland var först ut med att återgå till hårda restriktioner på grund av coronapandemin.Tjeckien är det EU-land som drabbats svårast i förhållande till befolkningens storlek. Tyskland befinner sig i ett läge där antalet konstaterade fall överstiger 11000 per dygn. Ingen gång tidigare under pandemin har antalet varit så högt som nu. I Frankrike har under de senaste dygnen fler än 30 000 bekräftade fall konstaterats. I Italien rör det sig om cirka 9000 under samma period. I Storbritannien införs nya regler om nedstängning av samhället som varierar från total nedstängning till mildare åtgärder.