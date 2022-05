Satsningen ligger också i tiden. De senaste åren har ensamhet blivit alltmer uppmärksammat, både i Sverige och internationellt. Storbritannien har exempelvis sedan 2018 en ensamhetsminister – med den bitterljuvt vackra titeln ”minister for loneliness” – som ska fokusera på frågan.

Nästan tio år har gått, och numer känner även många svenskar till social aktivitet på recept. Begreppet har även letat sig in i populärkulturen, bland annat genom psykiatern och författaren Anders Hansen. I radioprogram och böcker förklarar han hur den mänskliga hjärnan, som är kvar på stenåldern, uppfattar ensamhet som en fara. Chansen att överleva är helt enkelt större när vi håller ihop.

Den goda nyheten är att isolering relativt lätt går att bryta. Många föreningar och organisationer har också verksamhet som riktar sig till denna grupp, och under pandemin sköt regeringen till pengar till ideell verksamhet som engagerade sig för att inkludera ensamma människor i en social gemenskap.

Slagdängan känns ju som typiskt svensk, men faktum är att även den kom till efter inspiration från Storbritannien och låten ”The more we get together” – en sanning när det gäller såväl internationell politik som nationell folkhälsa.