Sveriges Nathalie Björn argumenterar med domaren under semifinalen mellan Spanien och Sverige som Spanien vann med 2-1 i fotbolls VM i Auckland, Nya Zeeland. Foto: Pontus Lundahl/TT

Visst, det finns allvarligare problem i världen. Jag inser att det är lite larvigt att hetsa upp sig med anledning av en fotbollsmatch. Det handlar ju trots allt om fotboll, en lek, om än en allvarlig lek. Om bollen studsar in eller ut, det kan rimligen inte vara livsviktigt. Men jag tror vi orkar med allt det som är allvarligt på riktigt bättre om vi ibland ägnar oss åt det oförargliga. Under förutsättning att vi förstår att det är just det, oförargligt.