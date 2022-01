Att barn och unga får bekanta sig med olika ståndpunkter i kontroversiella frågor, men även ge uttryck för sina egna åsikter, är ett viktigt bagage att ha med sig in i vuxenlivet.

Att barn och unga får bekanta sig med olika ståndpunkter i kontroversiella frågor, men även ge uttryck för sina egna åsikter, är ett viktigt bagage att ha med sig in i vuxenlivet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I samtalet medverkar bland andra Christer Mattsson som forskar om våldsbejakande extremism för Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs Universitet. Han menar att det finns en tendens att kontroversiella frågor antingen undviks eller outsourcas till andra aktörer. Det senare var något som även förekom i en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2012 där en majoritet av de granskade skolorna tenderade att lägga demokrati- och värdegrundsfrågor under särskilda temadagar istället för att integrera dem i undervisningen.

Ibland krockar dessa med de värderingar som skolan, och i förlängningen även samhället, står för. I Människor och tro-avsnittet finns ett reportage från Frankrike där all skolpersonal ska lära sig att hantera just dessa situationer. Detta till följd av mordet på läraren Samuel Paty hösten 2020 där motivet var att han hade visat Muhammedkarikatyrer under en lektion.