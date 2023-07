Karl Hallerup, lärare och vice ordförande för Sveriges lärare Borås, vittnar om hur skolan förändrats sedan han började som lärare år 2006 (BT 17/7) . Då handlade det om två eller tre fall av allvarligt stökiga elever per skola, medan det nu handlar om två eller tre elever per klass.

Det syns också i statistiken. Under förra året och året dessförinnan anmäldes exempelvis omkring 550 fall av våldsamma eller hotfulla situationer i skolan per år, vilket BT rapporterade om i veckan. Under årets första fem månader var den siffran redan uppe i 381 anmälningar.