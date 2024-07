Störst blev vänsterkoalitionen Nya folkfronten – till Europas stora förvåning. Men eftersom den inte samlar egen majoritet kastas landet in en politisk osäkerhet. Nya folkfronten säger sig vara redo att regera men har i skrivande stund inte enats om en premiärministerkandidat. Detta trots att den sittande premiärministern Gabriel Attal, som tillhör Macrons parti, lämnar in sin avskedsansökan under måndagen.