Ny klass, fest och grupptryck – det är som upplagt för en nollning som spårar ur. Tyvärr blev det också resultatet den gångna helgen när ungdomar på Sven Eriksonsgymnasiet träffades för att lära känna varandra. Men det som var tänkt som en festlig kväll slutade för flera deltagare på ett mycket obehagligt sätt. Som BT berättar på nyhetsplats var fyllan omfattande, och minst fem ungdomar fick hämtas av ambulans (BT 4/9). En mamma beskriver hur hon under kvällen hade kontinuerlig telefonkontakt med sin son, men att hans röst plötsligt byttes mot en vuxenvandrares. När mamman kort därefter hämtade sonen var han enligt henne så gott som medvetslös.

Att skylla på skolan håller inte. Naturligtvis kan lärare ta upp ämnen som nollning och grupptryck för att stärka eleverna inför tänkbara situationer. Detta skedde också i samband med terminsstarten, berättar Sven Eriksons gymnasiechef Thomas Åman (BT 5/9). Dessutom valde skolan att lägga terminens första föräldramöten extra tidigt just för att kunna diskutera nollningen. Där bjöds föräldrarna in att delta som vuxenvandrare under nollningen, men tyvärr var uppslutningen låg på fredagskvällen när den omtalade festen ägde rum.