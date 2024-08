Att uppgifter är oklara och åsikter går isär strax efter en tumultartad händelse är naturligt. Så var också fallet direkt efter den propalestinska manifestation i Borås som slutade i kaos för snart en vecka sedan. Som BT har rapporterat på nyhetsplats körde då en bil in i demonstrationståget vid Hötorget i centrum. Demonstranterna uppgav för polis att det var uppenbart att bilförarens avsikt var att köra in i tåget, och flera av deltagarna lämnade in polisanmälan. Föraren, en 68-årig man som inte är hemmahörande i Sjuhärad, lämnade å sin sida in en anmälan om misshandel.