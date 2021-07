Edel Irén Segersam: Vem har makten över ett förkroppsligat internet?

Mark Zuckerberg, VD för Facebook, har äntligen förstått att det är dåligt att sitta klistrad framför en skärm. I en intervju med The Verge säger han att människor inte borde leva genom små skinande rektanglar. Han säger att människor inte är gjorda för att interagera så.

Zuckerberg jämför det med att vi behöver en känsla av plats i rummet. Om rummet skapas virtuellt skulle det lösa många av de problem som kommer av att interagera med andra genom en skärm, menar han. Zuckerberg tror att detta framtidsscenario nästan blir detsamma som att träffa folk IRL (in real life, i det ”verkliga” livet).

Verity McIntosh, Virtual Reality expert vid University of the West of England, sade till BBC att Facebook genom detta försöker få tillgång till mer data. Användning av VR ger dem tillgång till hur vi rör oss, vad vi tittar på, en direkt ingång till vårt omedvetna. Det kommer därmed ytterligare öka Facebooks makt över människor.