Efter den senaste tidens eskalering av gängvåldet i Sverige samt terrorattacken i Israel känns koranbränningar plötsligt avlägsna. Detta trots att det offentliga bokeldandet dominerade debatten och fick utrikespolitiska konsekvenser så sent som för ett par månader sedan.

En annan aspekt som lätt försvinner är att fenomenet inte är nytt, även om det har ökat det senaste ett och ett halvt året. Det blev en dom på torsdagen en påminnelse om. Domen innebär att en 27-årig man döms för hets mot folkgrupp efter att ha spelat in och publicerat en film på Twitter och Youtube hösten 2020. Filmen visar hur mannen står utanför Linköpings domkyrka och grillar en koran som har rullats in i bacon. Under grillen syns skyltar med budskap som påstår att Muhammed är en pedofil (TT 12/10). I klippet hörs även en islamofobisk låt som kopplas till den högerextrema miljön. Efter inspelningen lämnades den baconinlindade koranen vid en moské.