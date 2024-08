Svängningen har gått relativt snabbt. Så sent som i valrörelsen för två år sedan deklarerade Ebba Busch (KD), som kom att bli energi- och näringsminister några månader senare, att hon inte ville se några ”stålskogar” av vindkraftsnurror. Efter regeringsskiftet svängde hon. Det var oundvikligt, inte bara på grund av det skriande behovet av klimatsmart el utan även för att hennes chef, statsminister Ulf Kristersson (M), insåg att betydligt mer vindkraft krävs om Sverige ska lösa den fördubbling av energiproduktionen som behövs de kommande två decennierna. En bit in i mandatperioden kunde statsministern sedan konstatera att regeringen hade godkänt mer vindkraft under sina första åtta månader än vad den S-ledda regeringen gjorde under sina åtta år.