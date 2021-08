Det är vårt ansvar att hålla fjärde vågen borta

Det räcker med att gå ut en sväng för att fånga den där speciella känslan som ligger i luften; ett slags kombination av längtan och tacksamhet över återgången till det normala. Vaccineringen har skyddat samhällets allra sköraste grupper och lett till en lång period av låg smittspridning. Därav har de mest dystra rubrikerna om död och lidande uteblivit under större delen av våren.

Redan för ett par veckor sedan pekade kurvan åter uppåt. Då, precis som nu, fanns en tydlig koppling till utlandsresor och unga personer. Något som alltså fortsätter att vara ett huvudbry då en fjärdedel av alla konstaterade smittade i Västra Götalandsregionen under vecka 33 var personer som smittats utomlands. Dessutom ökade smittan näst mest i Sjuhärad den veckan och Säs har just nu flest intensivvårdsfall med covid-19 i regionen.

Till BT (27/8) betonar regionens smittskyddsläkare behovet av att fler går och vaccinerar sig. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan vaccinering och skydd mot svår sjukdom. Under augusti månad var 82 procent av samtliga inlagda på IVA ovaccinerade. Bara sju av totalt 89 personer var fullvaccinerade, vilket i flera av fallen kan förklaras med till exempel nedsatt immunförsvar.

Under den här tiden på året återgår många till skolan och arbetsplatser, och träffar därmed nya människor. Dessutom blir det allt kallare vilket innebär mer vistelse inomhus. Två faktorer som bidrog till att kurvorna skenade iväg förra året när andra vågen slog till. Men det är viktigt att notera att detta år skiljer sig från föregående då den låga smittspridningen höll i sig en bra bit in i oktober medan uppgången redan började under sommaren detta år.