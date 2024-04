Men så enkelt är det inte. Den politiska striden i USA har drivit fram tydliga skiljelinjer även inom genren vars musik har karaktäriserats som ”tre ackord och sanningen”. Och just ”sanningen” inom countryn handlar inte längre bara om ”Stand by your man” och nostalgiska blickar på det enkla livet, företrädesvis på landet, utan du hittar också skarpt kritiska texter om den politiska utvecklingen, om populismens och intoleransens framfart i Donald Trumps USA.

Hennes senaste album, ”Workin’ on a world”, kom i höstas och innehåller en åtta minuter lång sång, ”Going down to sing in Texas” som har väckt uppmärksamhet genom sin konfrontativa text där hon säger en mängd saker som egentligen inte är speciellt kontroversiella men blir det i det politiska klimat som råder i USA .