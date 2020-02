Demker: Är du integrerad, lille vän?

Foto: Darryl Dyck

”Integrationskrisen går som en röd tråd genom flera av våra stora samhällsproblem.” skriver Ulf Kristersson på sin facebooksida den 12 november förra året. ”Integrationen har uppenbarligen inte fungerat tillräckligt bra.” säger statsminister Stefan Löfven till medierna några dagar senare, i samband med ett besök i Malmö.

Men svensk integrationspolitik är bland de absolut bästa i världen! Nationalekonomen Joakim Ruist har i ESO-rapporten 2018:3 ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering” visat att etableringen på arbetsmarknaden inte alls är så dålig jämfört med andra länder. Och den europeiska databasen MIPEX visar att den svenska integrationspolitiken 2015 var bäst i västvärlden när tittar på indikatorer som arbetsmarknad, utbildning och anti-diskriminering.

På 1990-talet i Sverige kom den mångkultur som bejakats i 1980-talets liberala politiska diskurs att börja skava eftersom frågor om religion, familj, mat, språk och livsstilar utmanade den svenska hegemonin. Under 1950-1970-talet kunde en invandrare som försörjde sig, höll sig i skinnet och undvek negativa synpunkter på svensk julmat förefalla ”integrerad”. Det hindrade förstås inte mytbildning finnar med kniv eller jugoslaver med potatisodling i parketten. Men när den trivsamma exotisering som till en början präglade idéerna om mångkulturen under 1990-talet övergick i faktiska krav från nya grupper på jämlika rättigheter och resurser, följdes den i sin tur på 00-talet av majoritetssamhällets krav på t ex språkkunskaper, klädkoder, sekulära normer, pappaledigheter och accepterande av HBTQ-rättigheter.

I en studie av integrationen under 2000-talet i Europa visar statsvetaren Michael Neureiter att krav på att lära sig språket i det nya landet och medborgarkunskap har effekt på ekonomisk integration – det blir generellt lättare för utlandsfödda att få jobb i länder med sådana krav. Så, ja det finns stöd för att dessa åtgärder har effekt. Jag har också (tillsammans med kollegan Constanza Sanhueza Petrarca) i en svensk opinionsstudie (SOM-institutet) visat att svenskundervisning och samhällsorientering är förslag med mycket brett stöd i opinionen oavsett partisympati och socio-ekonomiska faktorer.

Men, måste vi inte ställa oss frågan vad integration egentligen är? Sociologen Adrian Favell menar att begreppet integration är bara en metafor och inte någon mätbar uppnådd status. Favell pekar på att 80 procent av våra möjligheter i livet bestäms av var vi föds, den nationella maktutövningen sätter alltid ramar för vår utveckling. Om du är född i Syrien och lyckas fly hit från kriget krävs därför att du – till skillnad från en svenskfödd – underkastar dig en särskild integrationsprocess (läs: maktutövning) i ett nytt land för att kunna förverkliga din fulla potential som människa. Hur rättvist är det? Istället för ”integration” för somliga bör vi tänka oss att målet för alla invånare är att utvecklas till kapabla, autonoma och omdömesgilla individer.

Och frågan blir då istället – hur skapar vi de bästa förutsättningarna för det?