Under de knappa två timmarna diskuterades mycket sakpolitik. Det är utmärkt, för den som lyckades hänga med i svängarna vill säga. Inget fokus tvingades heller hamna på konstlade konflikter som exempelvis vem som egentligen är blåbrun. Det är också bra. Men den största förtjänsten med det uppjagade tempot var nog ändå att det blev tydligt hur Miljöpartiet avviker från de flesta andra partier.

Det har även Socialdemokraterna sent omsider insett. Magdalena Andersson trummade under kvällen in budskapet att hon vill höja straffen för gängkriminella, satsa på fler poliser och vända på varje sten för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen.