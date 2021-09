De låga räntorna kan stå dyrt

Men den nuvarande räntepolitiken som tillämpats under en högkonjunktur riskerar att urholka själva styrräntan som instrument. Det var i december 2019 som Riksbanken senast höjde räntan. Då från minus 0,25 procent till noll procent. Det var den första höjningen på fem år – lagom till att ekonomin började gå in i en lågkonjunktur.

Samtidigt har sommarens nedgång på bostadsmarknaden bara visat sig vara en tillfällighet. Under augusti gick prisindexet upp med 1,0 procent för bostadsrätter och 2,0 procent för villor jämfört med månaden innan. Att bostadspriserna går ner under sommaren för att återigen stiga under augusti är inget märkvärdigt, utan följer ett vanligt mönster. Men under sommaren var frågan om prisnedgångarna var ett tecken på att den överhettade bostadsmarknaden hade nått en maxgräns. Det ser den alltså inte ut att ha gjort.