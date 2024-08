De hittills största upploppen under 2000-talet skedde i augusti år 2011. En färgad man hade skjutits till döds av polisen och protesterna startade efter ryktesspridning på nätet om att rasism funnits med i bilden. I samband med upploppen förekom omfattande plundringar av mer än 2000 butiker. Någon minns kanske hur Boris Johnson, då borgmästare i London, gick ut på stadens gator med en borste och en skyffel. Kravallerna år 2011 var också de blodigaste, med fler än 200 skadade och fem döda.

Fenomenet med etniska upplopp var redan då etablerat. År 2005 skakades Birmingham av våldsamma upplopp mellan olika etniciteter efter rykten om en gruppvåldtäkt. Etniska motsättningar var temat också under sommaren 2001 när det var upplopp och gatuvåld i flera engelska städer; bland annat Leeds, Bradford och Oldham.

En annan gemensam nämnare är att upploppen bryter ut efter en period av högtryck och vackert väder, men sedan upphör när det engelska regnet kommer tillbaka. Även kravallerna 2011 skedde under varma augustidagar. Hittills har inga stora upplopp skett under vintermånaderna. Det kan ibland vara lätt att övertolka de ideologiska motiven bakom demonstrationer. Tillfället spelar också in.