Därför bör svenskarna skippa utlandssemestern ett tag till

Svenskar bokar semestrar utomlands. WHO ber dem att tänka om.

Trots detta vädjar WHO till Europa att ställa in sina semesterplaner. Sommarkampanjen heter ”Gör inte om förra sommarens misstag”. Drömmen om att leva som vanligt igen överskuggar riskerna, menar WHO.