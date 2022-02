Coronaviruset utmanade immunförsvaret men stärkte civilförsvaret

Ansökningarna till hemvärnet börjar nu strömma in, berättar Försvarsmakten. Bara under januari anmälde 993 personer sitt intresse att hjälpa till vid kriser, katastrofer och andra tillfällen då hemvärnet kallas in. Det är en ökning med över 150 procent jämfört med samma period förra året, och tillskottet är välkommet inte minst med tanke på att hemvärnet ska växa från dagens 21 000 till 25 000 soldater 2030.