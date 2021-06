Amanda Broberg: Den lättfotade mitten ger ingen stabil väg framåt

Efter att vänsterledaren Nooshi Dadgostar hållit sitt tal där hon motiverade varför de röstade ner regeringen var det att uppenbart: There is a new player in town. “Nooshi – du har fått mig att vilja rösta på Vänsterpartiet”, skrev Jan Emanuel i Expressen. Han var inte ensam om att ha fått ett Nooshi moment. “Nooshi Dadgostars stjärnkvalitet ligger inte bara i att hon begåvat svarar mot tidens krav på hur ett budskap paketeras, utan att hon också visar att vi inte ska nöja oss med det.”, skrev Tone Schunnesson i Aftonbladet.