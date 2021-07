Sommar efter sommar återkommer parkeringskaoset på svenska turistorter, men även vid mindre badplatser. Badsugna personer får åka i cirklar och felparkeringarna hindrar i värsta fall räddningspersonal från att snabbt ta sig fram vid ett drunkningstillbud. Ofta försöker kommuner möta problematiken genom att sätta upp nya parkeringsskyltar, och vid större platser sätter man in parkeringsvärdar. Det är bra, men det behövs också fler parkeringsplatser för att lösa den återkommande parkeringsbristen.

Problemet med parkeringarna har blivit ännu tydligare under pandemin som genererat begrepp som hemester och svemester. Fler har till följd av det fått ställa in utlandsresan över sommaren och istället nöja sig med vad Sverige har att erbjuda. Den svenska turismen har därmed fått ett rejält uppsving de senaste två somrarna. Eller som jag under min semester hörde en kille säga till sitt sällskap i en av Sveriges mest populära turistorter; när man inte har kunnat resa utomlands har man fått upptäcka Sverige på ett nytt sätt.