Samma princip syntes delvis under pandemin. Då fick en stor del av näringslivet statligt stöd, vilket i många fall var rimligt om inte konkurser och massarbetslöshet skulle uppstå. Men det innebar också att företag som skulle ha gått i konkurs även utan pandemin nu hölls uppe av skattemedel.

Det var tider, det! Sedan dess har som bekant denna liberala demokrati gått bakåt på alldeles för många håll i världen. I den nya boken, som kom ut förra året, beskriver han hur och varför det liberala tankesättet utmanas av populister både på höger- och vänsterkanten. Och här finns även utrymme för självrannsakan; bland annat beskriver han hur neoliberalism drar ideologin till sin spets och blir irrationell i sitt avstånd mot i princip all statlig inblandning i människors liv. I stället förespråkar han att det offentliga ska träda in när inga andra alternativ finns för individen att ta ansvar för sin egen lycka och försörjning: ”En grundläggande liberalistisk princip bör vara att individer fråntas ta ansvar för sin egen lycka och sina egna livsresultat, men att staten är fullt berättigad att gå in och stöda dem när de utsätts för bakslag de inte kan göra något åt.”